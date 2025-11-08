20 тыс. человек без света: в Белгороде блэкаут после вероятного удара по ТЭЦ
Взрывы в Белгороде РФ прогремели вечером 8 ноября. Без света остались около 20 тыс. жителей города в результате ракетного удара по ТЭЦ Луч.
Об этом пишут местные паблики со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.
Взрывы в Белгороде 8 ноября: город без света
По предварительным данным, на ТЭЦ Луч во время ракетного удара были повреждены газотурбинные установки, которые производили электроэнергию.
До этого были уничтожены газотурбины на Белгородской ТЭЦ и до сегодняшнего дня Луч оставался единственной ТЭЦ в городе, которая продолжала работать, поскольку во время предыдущих ударов газотурбины повредить не удалось.
По другой информации, ракетный удар мог повредить только трансформаторы на территории ТЭЦ. В этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.
По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.
В Белгороде загорелись несколько гаражей, их тушат пожарные.
Напомним, взрывы в Белгороде прогремели вечером 28 ноября. Тогда в городе частично пропали свет, вода и интернет.
Из-за того, что в Белгороде пропал свет, остановились лифты, магазины закрылись или принимали только наличные.
Городской транспорт ходил с перебоями, на части улиц не было освещения, также не работали светофоры.
Водоканал и больницы в Белгороде перешли на резервные источники питания.