Взрывы в Белгороде РФ прогремели вечером 8 ноября. Без света остались около 20 тыс. жителей города в результате ракетного удара по ТЭЦ Луч.

Об этом пишут местные паблики со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Взрывы в Белгороде 8 ноября: город без света

По предварительным данным, на ТЭЦ Луч во время ракетного удара были повреждены газотурбинные установки, которые производили электроэнергию.

Сейчас смотрят

До этого были уничтожены газотурбины на Белгородской ТЭЦ и до сегодняшнего дня Луч оставался единственной ТЭЦ в городе, которая продолжала работать, поскольку во время предыдущих ударов газотурбины повредить не удалось.

По другой информации, ракетный удар мог повредить только трансформаторы на территории ТЭЦ. В этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

В Белгороде загорелись несколько гаражей, их тушат пожарные.

Напомним, взрывы в Белгороде прогремели вечером 28 ноября. Тогда в городе частично пропали свет, вода и интернет.

Из-за того, что в Белгороде пропал свет, остановились лифты, магазины закрылись или принимали только наличные.

Городской транспорт ходил с перебоями, на части улиц не было освещения, также не работали светофоры.

Водоканал и больницы в Белгороде перешли на резервные источники питания.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.