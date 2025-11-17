У місті Короча Бєлгородської області РФ сталася пожежа у торговому центрі Вокзальний. Перед цим місто перебувало під атакою невідомих дронів.

Місцеві Telegram-канали публікують безліч відео, на яких будівлю ТЦ охопив вогонь.

Пожежа у ТЦ Вокзальний на Бєлгородщині

Місцеві стверджують, що Корочу атакували невідомі безпілотники. Зокрема, мешканці чули звуки збиття дрона над містом.

За інформацією губернатора, внаслідок одного з ударів загорівся дах комерційного об’єкта. Там наразі працюють над ліквідацією займання.

Губернатор Бєлгородської області Геннадій Гладков заявив, що внаслідок атаки безпілотниками ніхто не постраждав за попередніми даними.

За його словами, в результаті удару невідомого дрона загорівся дах комерційного об’єкта. Внаслідок іншого удару було вибито вікна у чотирьох квартирах будинку.

Також він повідомив, що саме місто Короча частково залишається без світла, як і ще два села регіону Погорілівка та Підкопаївка.

