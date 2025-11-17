Генеральна директорка розташованого в Брюсселі фінансового сховища Euroclear Валері Урбейн погрожує звернутися до суду проти Єврокомісії, якщо та спробує примусово вилучити на користь України розміщені в установі активи ЦБ РФ обсягом €180 млрд.

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю паризькому Le Monde

Конфіскація активів РФ під загрозою

Валері Урбейн наголосила, навіть якщо рішення щодо вилучення активів РФ буде ухвалене керівництвом Євросоюзу, вона готова звертитися до суду. 

Зараз дивляться

– Ми маємо бути дуже пильними. Це суперечитиме міжнародному праву щодо суверенітету державних активів. Росія тоді може розпочати судовий процес, – вважає гендиректорка. 

Вона нагадала, що є закони, яких треба дотримуватися, тож усе залежить від того, який саме юридичний вигляд матиме таке рішення. 

– Найважливішим для Euroclear є авторитет і довіра. Ми є важливою ланкою, яка має залишатися непохитною для стабільності фінансових ринків, – резюмувала Валері Урбейн.

Нагадаємо, країни Великої сімки у 2024 році домовилися використовувати прибуток, отриманий від активів, а не самі активи безпосередньо, для надання Україні кредиту розміром €50 млрд.

Пізніше, у грудні 2024-го, Україна вперше отримала $1 млрд від США, забезпечений доходами від заморожених активів РФ.

У жовтні цього року прем’єр-міністр Бельгії виступив проти конфіскації активів РФ та передання їх Україні

Де Вевер заявив, що хоче повної взаємної відповідальності у разі, якщо РФ заявить претензії на ці активи.

Читайте також
Зеленський розраховує на використання заморожених активів РФ для оборони України
Україна розраховує використати активи РФ для власного виробництва та оборонного пакета Європи

Пов'язані теми:

активи РФБрюссельВійна в УкраїніГроші
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.