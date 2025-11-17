Генеральна директорка розташованого в Брюсселі фінансового сховища Euroclear Валері Урбейн погрожує звернутися до суду проти Єврокомісії, якщо та спробує примусово вилучити на користь України розміщені в установі активи ЦБ РФ обсягом €180 млрд.

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю паризькому Le Monde.

Конфіскація активів РФ під загрозою

Валері Урбейн наголосила, навіть якщо рішення щодо вилучення активів РФ буде ухвалене керівництвом Євросоюзу, вона готова звертитися до суду.

– Ми маємо бути дуже пильними. Це суперечитиме міжнародному праву щодо суверенітету державних активів. Росія тоді може розпочати судовий процес, – вважає гендиректорка.

Вона нагадала, що є закони, яких треба дотримуватися, тож усе залежить від того, який саме юридичний вигляд матиме таке рішення.

– Найважливішим для Euroclear є авторитет і довіра. Ми є важливою ланкою, яка має залишатися непохитною для стабільності фінансових ринків, – резюмувала Валері Урбейн.

Нагадаємо, країни Великої сімки у 2024 році домовилися використовувати прибуток, отриманий від активів, а не самі активи безпосередньо, для надання Україні кредиту розміром €50 млрд.

Пізніше, у грудні 2024-го, Україна вперше отримала $1 млрд від США, забезпечений доходами від заморожених активів РФ.

У жовтні цього року прем’єр-міністр Бельгії виступив проти конфіскації активів РФ та передання їх Україні.

Де Вевер заявив, що хоче повної взаємної відповідальності у разі, якщо РФ заявить претензії на ці активи.

