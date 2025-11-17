Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав просування Конгресом двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, який надасть президенту Дональду Трампу більше інструментів для припинення війни в Україні.

За словами сенатора, “законодавство дозволяє президенту СШУ застосовувати вторинні санкції та тарифи на свій розсуд до країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину Путіна”.

– Цей закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, чинячи тиск як на самого Путіна, так і на країни, що його підтримують, такі як Іран. Я вдячний за потужну двопартійну підтримку цього закону як у Палаті представників, так і в Сенаті, – написав Грем у мережі Х.

Він наголосив, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній мали велике значення.

– Закон про санкції проти Росії продовжить імпульс, щоб покласти край цій війні з честю, справедливо і раз і назавжди, – наголосив сенатор.

Як пише Bloomberg, законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес із Росією, що довго перебував у підвішеному стані, може невдовзі бути винесений на голосування в Сенат США після того, як президент Дональд Трамп у неділю сказав журналістам, що він “не проти”, повідомив сенатор Лінді Грем.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тюн, який визначає, які законопроєкти ставлять на голосування, поки що не відповів на запит про коментар щодо заяви Грема.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія готує законопроєкт про жорсткі санкції проти будь-якої держави, яка продовжує економічні відносини з Росією.

Він додав, що до списку можуть зарахувати також Іран.

Нагадаємо, у квітні сенатор-республіканець Ліндсі Грем разом із демократом Річардом Блюменталем ініціювали законопроєкт, який передбачає значне посилення санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи можуть бути застосовані у разі відмови Путіна вести переговори про завершення війни в Україні.

Документ, який ще не винесено на голосування в Сенаті, передбачає жорсткі санкції проти Росії та її союзників, що продовжують купувати російські енергоресурси.

Законопроєкт закріплює чинні обмеження та вводить мита до 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту та газ і не підтримують Україну.

Найбільше від посилення обмежень постраждають Китай та Індія, основні споживачі російських енергоносіїв.

