Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия работает над законопроектом, который будет налагать санкции на любую страну, ведущую бизнес с Россией. В этот список может быть добавлен Иран.

Об этом он сказал журналистам, передает The Economic Times.

Трамп угрожает санкциями партнерам РФ

– Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, ведущая бизнес с Россией, подвергалась очень строгим санкциям. Они могут добавить в этот список Иран, – сказал Трамп журналистам.

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, представленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем весной 2025 года, предусматривает введение пошлин в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран.

Сейчас смотрят

Документ также содержит санкции против любого государства, которое продолжает импортировать российский уран.

Грэм летом намекал, что Трамп якобы готов поддержать документ и что его рассмотрят после сенатского перерыва. Но после встречи Трампа с Путиным на Аляске сенат приостановил рассмотрение законопроекта как минимум до потенциальной их встречи в Будапеште, которая не состоялась.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.