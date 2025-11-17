Трамп угрожает санкциями всем странам, ведущим бизнес с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия работает над законопроектом, который будет налагать санкции на любую страну, ведущую бизнес с Россией. В этот список может быть добавлен Иран.
Об этом он сказал журналистам, передает The Economic Times.
Трамп угрожает санкциями партнерам РФ
– Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, ведущая бизнес с Россией, подвергалась очень строгим санкциям. Они могут добавить в этот список Иран, – сказал Трамп журналистам.
Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, представленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем весной 2025 года, предусматривает введение пошлин в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ или уран.
Документ также содержит санкции против любого государства, которое продолжает импортировать российский уран.
Грэм летом намекал, что Трамп якобы готов поддержать документ и что его рассмотрят после сенатского перерыва. Но после встречи Трампа с Путиным на Аляске сенат приостановил рассмотрение законопроекта как минимум до потенциальной их встречи в Будапеште, которая не состоялась.