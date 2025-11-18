С воскресенья в российских и польских СМИ активно распространяется дезинформация. Ее цель — переложить ответственность за диверсии на польской железной дороге на Украину и дискредитировать действия польских служб, ответственных за безопасность.

Об этом сообщило Министерство цифровизации Польши.

Фейки в польских и российских СМИ

По информации ведомства, новости о диверсиях подхватили российские СМИ и Telegram-каналы. Основной нарратив представляет диверсии как следствие роста внутриполитической напряженности в Европе.

Польшу в этих материалах изображают как страну, которая провоцирует инциденты, чтобы потом обвинить Россию и оправдать военную поддержку Украины.

Распространяются также версии, что диверсии могли организовать “польские партизаны”, анархисты или западные диверсанты.

В российских СМИ упоминается Германия. Там предполагают, что Берлин якобы подрывает военные поставки в Украину в ответ на подрыв газопровода Северный поток-2.

Также упоминаются предыдущие атаки на инфраструктуру в Германии, Франции и Чехии. По версии российских СМИ, это якобы доказывает, что Европа сама становится жертвой хаоса, который вызвала поддержкой Украины.

Доминирующим тезисом является утверждение, что диверсии организуют граждане европейских стран, выражая недовольство политикой своих правительств.

Нарративы о диверсиях украинских спецслужб

Параллельно распространяются нарративы о “диверсиях украинских служб”. В публичном пространстве появляются сообщения, снимающие ответственность с России и обвиняющие Украину, используя эмоциональную лексику.

В течение последних суток появились более агрессивные пророссийские сообщения. В них диверсии связывают исключительно с Украиной. В частности, звучали заявления:

— Украинская агентура действует быстро. Это они хотят заблокировать транзит, от которого живет Польша; Украинские службы имеют в Польше тысячи агентов; Подрыв путей – дело рук украинских террористов; Последствия терпимости к украинскому терроризму.

Также появились агрессивные лозунги: Польша и Россия вместе против Украины, что является типичным элементом российских информационных операций.

Кроме того, распространяют сообщения с фальсифицированной информацией, что “немецкие СМИ за несколько дней до этого предупредили PKP о возможной диверсии”.

Напомним, 18 ноября премьер-министр Польши сообщил в Сейме, что следствие считает виновными в диверсиях двух граждан Украины, сотрудничающих с российскими спецслужбами. Они въехали в Польшу из Беларуси и успели выехать после диверсий. Премьер отметил, что Польша будет требовать их задержания и экстрадиции.

Ранее структуры безопасности Польши сообщали о причастности “спецслужб с востока” к диверсии, однако Россию прямо не называли.

