Начальник Генерального штаба Польши, генерал Веслав Кукула, заявил, что на фоне диверсий и кибератак противник готовится к войне и пытается создать условия для возможной агрессии на территории Польши.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Начальник Генштаба Польши о диверсиях

Генерала спросили, о чем свидетельствует серия кибератак и диверсий. Он ответил, что враг создает условия, благоприятные для потенциальной агрессии.

– Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную среду, которая должна подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция, и создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии на территории Польши, – ответил он.

Он также прокомментировал диверсию на железной дороге, а именно поврежденный путь на маршруте Варшава –Люблин в селе Мика Мазовецкого воеводства.

– Если кто-то был на войне, то знает, что то, что мы имеем сегодня, это не война, это на самом деле предвоенное состояние или то, что мы обычно называем гибридной войной, – сказал он, добавив, что все указывает на признаки диверсии.

О диверсии на железнодорожном маршруте Варшава – Люблин в Польше 16 ноября сообщил премьер-министр Дональд Туск, назвав это актом диверсии.

