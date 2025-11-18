В Польше считают ответственными за акты диверсии на железнодорожном пути на линии Варшава – Люблин двух граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет RMF24.

Кто виноват в диверсии на железной дороге в Польше

Во время выступления в Сейме Туск сообщил, что следствие идентифицировало исполнителей последних диверсий на железной дороге. Ими оказались двое граждан Украины, которые работали на российские спецслужбы.

Подозреваемые въехали в Польшу из Беларуси. Совершив диверсии, они вернулись туда же через пункт пропуска в Тересполе. Оба уехали до того, как следствие смогло установить их личности.

Один из подозреваемых граждан в мае (год не уточняется) уже был осужден во Львове за диверсионную деятельность на территории Украины. О втором известно только, что он с Донбасса.

Премьер-министр заявил, что целью диверсии был стальной зажим, закрепленный на рельсах. По его словам, этот подрыв планировали снять на видео с помощью мобильного телефона с установленным на рельсах внешним аккумулятором, но попытка оказалась неудачной.

Туск отметил, что не будет раскрывать больше деталей публично, поскольку следственные действия продолжаются.

В то же время премьер-министр Польши подтвердил, что службы убеждены, что взрыв на железной дороге вблизи села Мика и размещение посторонних объектов возле станции Пулавы были диверсионными актами.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что к диверсии на железной дороге причастны спецслужбы с Востока, однако он не назвал тогда прямо Россию.

В ночь на 16 ноября в Польше произошла диверсия на железной дороге Варшава – Люблин, которая имеет стратегическое значение для помощи Украине, в результате чего были повреждены два участка пути. В ночь на 18 ноября удалось восстановить движение поездов.

