З неділі у російських і польських медіа активно поширюється дезінформація. Її мета – перекласти відповідальність за диверсії на польській залізниці на Україну та дискредитувати дії польських служб, відповідальних за безпеку.

Про це повідомило Міністерство цифровізації Польщі.

Фейки у польських та російських ЗМІ

За інформацією відомства, новини про диверсії підхопили російські ЗМІ та Telegram-канали. Основний наратив подає диверсії як наслідок зростання внутрішньополітичної напруженості в Європі.

Зараз дивляться

Польщу у цих матеріалах зображають як країну, яка провокує інциденти, щоб потім звинуватити Росію та виправдати військову підтримку України.

Поширюються також версії, що диверсії могли організувати “польські партизани”, анархісти або західні диверсанти.

У російських медіа згадується Німеччина. Там припускають, що Берлін нібито підриває військові поставки в Україну у відповідь на підрив газопроводу Північний потік-2.

Також згадуються попередні атаки на інфраструктуру в Німеччині, Франції та Чехії. За версією російських ЗМІ, це нібито доводить, що Європа сама стає жертвою хаосу, який спричинила підтримкою України.

Домінуючою тезою є твердження, що диверсії організовують громадяни європейських країн, висловлюючи невдоволення політикою своїх урядів.

Наративи про диверсії українських спецслужб

Паралельно поширюються наративи про “диверсії українських служб”. У публічному просторі з’являються дописи, що знімають відповідальність із Росії та звинувачують Україну, використовуючи емоційну лексику.

Протягом останньої доби з’явилися більш агресивні проросійські повідомлення. У них диверсії пов’язують виключно з Україною. Зокрема, звучали заяви:

– Українська агентура діє швидко. Це вони хочуть заблокувати транзит, від якого живе Польща; Українські служби мають в Польщі тисячі агентів; Підрив колій – справа рук українських терористів; Наслідки толерування українського тероризму.

Також з’явилися агресивні гасла: Польща і Росія разом проти України, що є типовим елементом російських інформаційних операцій.

Крім того, поширюють дописи зі сфальсифікованою інформацією, що “німецькі ЗМІ за кілька днів до цього попередили PKP про можливу диверсію”.

Нагадаємо, 18 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у Сеймі, що слідство вважає винними у диверсіях двох громадян України, які співпрацюють із російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з Білорусі та встигли виїхати після диверсій. Прем’єр зазначив, що Польща вимагатиме їх затримання та екстрадиції.

Раніше безпекові структури Польщі повідомляли про причетність “спецслужб зі сходу” до диверсії, проте Росію прямо не називали.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.