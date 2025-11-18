У вівторок, 18 листопада, у передмісті Омська, що в РФ, вибухнула газова труба. Внаслідок цього виникла велика пожежа.

Вибух газової труби підтвердив голова регіону Віталій Хоценко.

Вибух труби в Омську

Кадри масштабної пожежі в Омській області почали з’являтися у соціальних мережах близько 5:00. На відео момент вибуху нагадував великий вогняний гриб.

Пабліки відразу почали писати, що причиною інциденту була не атака безпілотників, а вибух труби.

Хоценко підтвердив інцидент, додавши, що, попередньо, стався витік газу з газопроводу.

– У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу, – йдеться у його дописі.

Згодом він уточнив, що аварія сталася “на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу”.

Хоценко додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, а правоохоронні органи з’ясовують причини того, що сталося.

Telegram-канал SHOT писав, що мешканці Ростовки скаржилися на хімічний запах у повітрі. За даними пабліка, на місці події працюють 18 пожежників і чотири одиниці техніки.

