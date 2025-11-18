Вибух нагадував гриб: біля Омська велика пожежа на газопроводі
У вівторок, 18 листопада, у передмісті Омська, що в РФ, вибухнула газова труба. Внаслідок цього виникла велика пожежа.
Вибух газової труби підтвердив голова регіону Віталій Хоценко.
Вибух труби в Омську
Кадри масштабної пожежі в Омській області почали з’являтися у соціальних мережах близько 5:00. На відео момент вибуху нагадував великий вогняний гриб.
Пабліки відразу почали писати, що причиною інциденту була не атака безпілотників, а вибух труби.
Хоценко підтвердив інцидент, додавши, що, попередньо, стався витік газу з газопроводу.
– У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу, – йдеться у його дописі.
Згодом він уточнив, що аварія сталася “на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу”.
Хоценко додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, а правоохоронні органи з’ясовують причини того, що сталося.
Telegram-канал SHOT писав, що мешканці Ростовки скаржилися на хімічний запах у повітрі. За даними пабліка, на місці події працюють 18 пожежників і чотири одиниці техніки.