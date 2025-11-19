СМИ обнародовали новые детали так называемого мирного плана, который в Майами разработали представители России и США.

Вероятно, документ уже передали украинской стороне, однако в Киеве его считают неприемлемым, пишет FT.

США и Россия разработали новый “мирный план”

План из 28 пунктов, который обсуждали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев в конце прошлого месяца в Майами, впервые обнародовало издание Axios.

Как отмечают несколько собеседников, знакомых с этой инициативой, новое радикальное предложение от представителей РФ и США предусматривает значительные уступки со стороны Киева.

По их словам, президента Владимира Зеленского уже призвали рассмотреть его.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Financial Times, что над планом работала группа российских и американских действующих и бывших чиновников, а сам документ до сих пор находится на стадии формирования.

На этой неделе проект был передан Украине Виткоффом, который встретился в Майами с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

Каких уступок требуют от Украины

Лица, непосредственно ознакомленные с документом, отмечают, что план предусматривает требование к Украине отдать России остальную часть Донбасса, включая территории, которые в настоящее время контролирует Киев, а также сократить численность Вооруженных сил вдвое.

Как пишет Axios, в двух других разрушенных войной регионах — Херсонской и Запорожской областях — действующие линии контроля в основном были бы заморожены. Вернет ли Россия часть захваченных территорий Украине — это предмет дальнейших переговоров.

Согласно плану Трампа, США и другие страны признали бы Крым и Донбасс законной территорией России, но от Украины этого не требовали бы.

Кроме того, документ предусматривает, что Украина должна отказаться от ключевых категорий вооружения, а также согласиться на уменьшение объемов военной помощи США, которая была критически важной для обороноспособности страны.

Среди других пунктов — предоставление русскому языку статуса официального государственного и закрепление официального статуса Русской православной церкви.

“Мирный план” удобен для Путина

Один из знакомых с текстом источников охарактеризовал документ как очень общий и “сильно склоняющийся в пользу России”. Другой собеседник охарактеризовал его как “очень удобный для Путина”.

Украинские чиновники, знакомые с содержанием плана, заявили, что он полностью соответствует максималистским требованиям Кремля и без существенных изменений не может быть приемлем для Украины.

Известно, что Дмитриев находился в США в конце октября для переговоров, касающихся возможного прекращения войны. Между тем в Белом доме выражают осторожные надежды согласовать общую рамку завершения войны в Украине до конца месяца.

