Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует покинуть свой пост в январе 2026 года.

Об этом 19 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Кит Келлог покинет пост в январе

По данным собеседников издания, Келлог проинформировал коллег о намерении уйти из администрации президента США в начале 2026 года.

— Специальный президентский посланник — это временная должность, и теоретически такие посланники должны быть утверждены Сенатом, чтобы оставаться на своих постах более 360 дней, — пишет издание.

По информации источников, Келлог дал понять, что его полномочия не продлят, и он покинет пост в январе.

— Его отставка будет неприятной новостью для официального Киева. Европейские дипломаты, в частности украинские, широко рассматривали отставного генерал-лейтенанта армии США как человека, готового выслушать украинскую позицию в администрации Трампа, которая порой склонялась к мнению Москвы о причинах войны РФ против Украины, — подытожило агентство.

Что известно о Ките Келлоге

Джозеф Кит Келлог родился 12 мая 1944 года в Дейтоне, штат Огайо. Он окончил корпус подготовки офицеров запаса Университета Санта-Клары в Калифорнии, а также Канзасский университет.

После учебы начал службу в армии США, где оставался до 2003 года.

Келлог воевал во Вьетнаме, за что был награжден Серебряной и Бронзовой звездами. Отставку он получил в звании генерал-лейтенанта.

После начала войны в Ираке в 2003-2004 годах Келлог был главным управляющим директором Временной коалиционной администрации — органа, выполнявшего функции правительства переходного периода на раннем этапе конфликта.

Впоследствии возглавлял частные компании, а в последние годы работал в сфере военных подрядов.

В марте 2016 года Дональд Трамп, тогда кандидат в президенты, включил Келлога в группу экспертов, которые должны были стать его советниками по вопросам внешней политики в случае победы.

После избрания Трамп назначил его начальником штаба и исполнительным секретарем Совета нацбезопасности США, 14 февраля 2017 года — исполняющим обязанности советника по национальной безопасности.

27 ноября 2024 года Трамп объявил Келлога своим специальным представителем по вопросам Украины и России. Тогда президент США подчеркнул, что Келлог имеет выдающуюся военную и деловую карьеру, а также значительный опыт в сфере национальной безопасности.

