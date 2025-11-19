Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує залишити свою посаду у січні 2026 року.

Про це 19 листопада повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з ситуацією.

Кіт Келлог залишить посаду в січні

За даними співрозмовників видання, Келлог поінформував колег про намір піти з адміністрації президента США на початку 2026 року.

Зараз дивляться

– Спеціальний президентський посланник – це тимчасова посада, і теоретично такі посланці мають бути затверджені Сенатом, щоб залишатися на своїх постах понад 360 днів, – пише видання.

За інформацією джерел, Келлог дав зрозуміти, що його повноваження не продовжать, і він залишить посаду в січні.

– Його відставка буде неприємною новиною для офіційного Києва. Європейські дипломати, зокрема українські, широко розглядали відставного генерал-лейтенанта армії США як людину, готову вислухати українську позицію в адміністрації Трампа, яка часом схилялася до думки Москви про причини війни РФ проти України, – підсумувало агентство.

Що відомо про Кіта Келлога

Джозеф Кіт Келлог народився 12 травня 1944 року в Дейтоні, штат Огайо. Він закінчив корпус підготовки офіцерів запасу Університету Санта-Клари в Каліфорнії, а також Канзаський університет.

Після навчання розпочав службу в армії США, де залишався до 2003 року.

Келлог воював у В’єтнамі, за що був нагороджений Срібною та Бронзовою зірками. Відставку він отримав у званні генерал-лейтенанта.

Після початку війни в Іраку у 2003-2004 роках Келлог був головним керуючим директором Тимчасової коаліційної адміністрації – органу, що виконував функції уряду перехідного періоду на ранньому етапі конфлікту.

Згодом очолював приватні компанії, а останніми роками працював у сфері військових підрядів.

У березні 2016 року Дональд Трамп, тоді кандидат у президенти, включив Келлога до групи експертів, які мали стати його радниками з питань зовнішньої політики в разі перемоги.

Після обрання Трамп призначив його начальником штабу та виконавчим секретарем Ради нацбезпеки США, 14 лютого 2017 року – виконувачем обов’язків радника з національної безпеки.

27 листопада 2024 року Трамп оголосив Келлога своїм спеціальним представником з питань України та Росії. Тоді президент США підкреслив, що Келлог має видатну військову та ділову кар’єру, а також значний досвід у сфері національної безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.