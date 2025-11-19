Євросоюз розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти тих, хто допомагає так званому “тіньовому флоту” танкерів, які перевозять російську нафту.

Це має стати черговою спробою ускладнити Москві фінансування війни проти України, пише Bloomberg.

Санкції ЄС проти “тіньового флоту” РФ

За даними джерел видання, міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрінуться в четвер у Брюсселі, мають намір обговорити взаємодію з країнами, що реєструють такі судна.

Мета – посилити контроль над кораблями, які Росія використовує для обходу санкцій ЄС.

У документі, розісланому напередодні зустрічі й який є в розпорядженні видання, Польща запропонувала нові регуляції та координацію дій, зокрема щодо складних питань – наприклад, чи мають представники державних органів право заходити на борт судна.

Згідно з документом, ЄС провів масштабні дипломатичні контакти з країнами реєстрації суден, і переконав багато з них зняти такі кораблі з реєстру.

Варшава також запропонувала залучати портові та прибережні держави, які можуть бути причетні до діяльності цих суден.

За словами джерел, нові заходи стануть частиною 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас говорила, що тіньовий флот РФ наразі включає близько 1 400 суден, які Кремль використовує для обходу західних санкцій на торгівлю нафтою.

Танкери флоту не тільки сприяють розвитку військової економіки Росії, але і становлять серйозну загрозу для довкілля та безпеки судноплавства.

