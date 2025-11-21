Европейские лидеры планируют встретиться в субботу на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Южной Африке, чтобы согласовать дальнейшие шаги в ответ на 28-пунктный “мирный план” США и России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Переговоры на полях G20: что известно

В субботу на полях саммита G20 в Южной Африке планируется ключевая встреча европейских лидеров по инициативе США и России о прекращении войны в Украине.

К обсуждению ожидается присоединение президента Финляндии Александера Стубба, который пользуется доверием администрации Дональда Трампа.

Основной целью встречи является выработка общей позиции Европы и определение механизма поддержки Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц срочно изменил свой распорядок в пятницу, чтобы провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и ведущими европейскими лидерами.

К дискуссии присоединились французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Накануне саммита президент Совета ЕС Антониу Кошта подчеркнул, что ЕС не получал официальных сообщений о плане США и России и пока не комментирует его детали.

Он подтвердил непоколебимую поддержку Украины на основе Устава ООН.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС стоит плечом к плечу с Украиной, и добавила: Ничего об Украине без Украины.

Несмотря на то, что США и Россия фактически обошли европейские страны в своих инициативах, позиция Европы будет иметь решающее значение для дальнейших шагов Киева.

Союз пытается создать механизм, который позволит мобилизовать около €140 млрд для поддержки оборонных усилий Украины, особенно в условиях сокращения американской помощи.

Европейские чиновники отмечают, что предложенный план в значительной степени соответствует ранее озвученным требованиям России и может создавать риски гибридных операций и нарушений условий соглашения.

Президент Зеленский подтвердил готовность работать над планом, отметив, что это лишь отправная точка для переговоров, а не ультиматум.

Он подчеркнул прозрачную и честную работу с партнерами из США и Европы.

По данным Bloomberg, остается неизвестным, насколько Украина сможет отстаивать собственные интересы и не будет ли использована американская военная помощь как инструмент давления.

