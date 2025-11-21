Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров опроверг информацию, появившуюся в отдельных СМИ о якобы согласовании или исключении отдельных положений потенциального мирного плана во время консультаций с представителями США.

Об этом он заявил в своем Telegram.

Умеров о «согласовании» мирного плана

По словам Умерова, распространенная в СМИ информация о якобы «согласовании» или «исключении» определенных пунктов мирного плана не имеет ничего общего с реальностью. Он назвал это примерами непроверенных предположений, не отражающих содержание консультаций.

— Мы работаем в рамках неизменных принципов Украины — защита суверенитета, безопасность наших граждан и достижение справедливого мира, — резюмировал секретарь СНБО.

Умеров подчеркнул, что его недавняя поездка в Вашингтон имела исключительно техническую задачу — организовать встречи и подготовить почву для диалога.

— Никаких оценок, согласований или корректировок каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мою компетенцию и не соответствует официальной процедуре, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО сообщил, что консультации с американской стороной продолжаются.

После разговора президента Украины с делегацией, уполномоченной Дональдом Трампом, дискуссии перешли в техническую плоскость — на уровень профильных команд в Киеве.

— Мы внимательно прорабатываем все предложения партнеров и ожидаем такого же корректного отношения к украинской позиции, — отметил Умеров.

Напомним, что Вашингтон передал Киеву предварительный проект мирного плана для окончания войны и ожидает получить предварительный вариант соглашения уже ко Дню благодарения 27 ноября.

