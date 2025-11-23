В России после атаки неизвестных беспилотников загорелась Шатурская ГРЭС – теплоэлектростанция, которая обеспечивает электроэнергией и теплом Московскую область.

Пожар на Шатурской ГРЭС подтвердил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. Также об этом писали местные власти в РФ.

Атака на Шатурскую ГРЭС

– На Московии бабах на Шатурской ГРЭС в Московской области. Мощность станции – 1500 МВт. Зеркало после ударов врага по нашей энергетике работает, – написал Коваленко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об атаке беспилотников на Шатурскую ГРЭС.

По его словам, часть дронов якобы сбила российская ПВО, а некоторые «упали» на территорию станции.

– На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу, – написал он в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил, что проблем с электричеством в городе нет, а для поддержания теплоснабжения в округ направили передвижные модульные котельные.

Telegram-канал Exilenova+ отметил, что судя по опубликованным изображениям и видео, можно сделать следующие выводы о возгорании в районе трансформаторов энергоблоков мощностью 210 МВт.

Также на одном из видео виден столб огня, образовавшийся в результате поражения газораспределительной станции, от которой питается энергоблок мощностью 400 МВт немецкого производства.

Суммарные потери энергогенерации, по подсчетам, составляют около 820 МВт. Часть энергоблоков электростанции на момент атаки находилась на ремонте. Поэтому степень общих потерь генерации определить сложно.

