У Росії після атаки безпілотників зайнялася Шатурська ДРЕС – теплоелектростанція, яка забезпечує електроенергію та тепло для Московської області.

Пожежу на Шатурській ДРЕС підтвердив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Також про це писала місцева влада в РФ.

Атака на Шатурську ДРЕС

– На Московії бабах на Шатурській ГРЕС у Московській області. Потужність станції – 1500 МВт. Дзеркало після ударів ворога по нашій енергетиці працює, – написав Коваленко.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про атаку безпілотників на Шатурську ДРЕС.

Зараз дивляться

За його словами, частину дронів нібито збила російська ППО, а деякі “впали” на територію станції.

– На об’єкті виникла пожежа, зараз вона локалізована, екстрені служби продовжують роботу, – написав він у своєму Telegram-каналі

Посадовець заявив, що проблем з електрикою в місті немає, а для підтримки теплопостачання в округ направили пересувні модульні котельні.

Telegram-канал Exilenova+ зазначив, що судячи з опублікованих зображень та відео, можна дійти таких висновків про горіння в районні трансформаторів енергоблоків потужністю 210 MW.

Також на одному з відео помітний стовп вогню, який утворився внаслідок ураження газорозподільної станції, від якої живиться енергоблок потужністю 400 MW німецького виробництва.

Сумарні втрати енергогенерації, за підрахунками, становлять близько 820 MW. Частина енергоблоків електростанції на момент атаки перебувала на ремонті. Тому ступінь загальних втрат генерації визначити складно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.