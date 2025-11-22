В ночь на субботу, 22 ноября, временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников.

Взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах полуострова — Симферополе, Гвардейском, Красноперекопске и Армянске.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Атака беспилотников на Крым: что известно

По данным OSINT-анализа ASTRA, под удар попала электроподстанция в Красноперекопске.

— В ночь на 22 ноября жители аннексированного Крыма сообщали о взрывах. В телеграм-каналах появилось видео одного из ударов. ASTRA геолоцировала кадры и подтвердила, что на них зафиксирована атака на электроподстанцию по адресу: Северная улица, 14 в Красноперекопске, — говорится в сообщении ASTRA.

Электроподстанция 220 кВ Красноперекопск является магистральной подстанцией высоковольтной сети (узел ФСК/Россети), через которую осуществляется транзит и распределение электроэнергии по северной части Крыма.

Эта подстанция является одним из ключевых узловых элементов энергосистемы полуострова.

Рядом расположена ПС 220/6 кВ Сода — заводская подстанция Крымского содового завода, рядом с которой местные жители также сообщали о мощных взрывах.

По предварительной информации, под удар могли попасть критически важные энергетические объекты.

