Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ на пост генсека ООН
Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций на период 2027–2031 годов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Аргентины.
Гросси выдвинули на пост генсека ООН
– Гросси имеет более четырех десятилетий опыта работы в дипломатическом корпусе Аргентины, а в последнее время возглавляет МАГАТЭ, лидерство которого было признано его избранием на второй срок в 2023 году, – говорится в заявлении.
Там добавили, что основные достижения Гросси были “направлены на содействие международному миру и безопасности путем открытого, эффективного, активного управления и достижения очевидных результатов”.
В МИД Аргентины убеждены, что Рафаэль Гросси является идеальным кандидатом на эту должность.
В подкрепление этого мнения там заявили, что их кандидат обладает “глубоким знанием многосторонней системы, способностью содействовать дипломатическому диалогу, опытом в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного посредника”.
Также в отношении Гросси отмечено, что он предан Уставу Организации Объединенных Наций.
Выборы генсека ООН
Процесс выдвижения кандидатов официально стартовал в ноябре 2025 года. Члены Совета Безопасности ООН вместе с президентом Генассамблеи ООН направили письмо с приглашением к выдвижению кандидатур.
Сами выборы нового генсека ожидаются в 2026 году. Новый генсек ООН начнет свою каденцию с 1 января 2027 года.