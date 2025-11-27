Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций на период 2027–2031 годов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Аргентины.

Гросси выдвинули на пост генсека ООН

– Гросси имеет более четырех десятилетий опыта работы в дипломатическом корпусе Аргентины, а в последнее время возглавляет МАГАТЭ, лидерство которого было признано его избранием на второй срок в 2023 году, – говорится в заявлении.

Там добавили, что основные достижения Гросси были “направлены на содействие международному миру и безопасности путем открытого, эффективного, активного управления и достижения очевидных результатов”.

Сейчас смотрят

В МИД Аргентины убеждены, что Рафаэль Гросси является идеальным кандидатом на эту должность.

В подкрепление этого мнения там заявили, что их кандидат обладает “глубоким знанием многосторонней системы, способностью содействовать дипломатическому диалогу, опытом в ситуациях конфликтов и серьезных международных кризисов в качестве беспристрастного и эффективного посредника”.

Также в отношении Гросси отмечено, что он предан Уставу Организации Объединенных Наций.

Выборы генсека ООН

Процесс выдвижения кандидатов официально стартовал в ноябре 2025 года. Члены Совета Безопасности ООН вместе с президентом Генассамблеи ООН направили письмо с приглашением к выдвижению кандидатур.

Сами выборы нового генсека ожидаются в 2026 году. Новый генсек ООН начнет свою каденцию с 1 января 2027 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.