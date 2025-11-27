Аргентина висунула кандидатуру глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на посаду генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй на період 2027–2031 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Аргентини.

Гроссі висунули на посаду генсека ООН

– Гроссі має понад чотири десятиліття досвіду роботи в дипломатичному корпусі Аргентини, а останнім часом очолює МАГАТЕ, лідерство якого було визнано його обранням на другий термін у 2023 році, – йдеться у заяві.

Там додали, що основні досягнення Гроссі були “спрямовані на сприяння міжнародному миру та безпеці шляхом відкритого, ефективного, активного управління та досягнення очевидних результатів”.

У МЗС Аргентини переконані, що Рафаель Гроссі є ідеальним кандидатом на цю посаду.

Для підкріплення цієї думки там заявили, що їхній кандидат має “глибоке знання багатосторонньої системи, здатність сприяти дипломатичному діалогу, досвід у ситуаціях конфліктів і серйозних міжнародних криз як неупереджений та ефективний посередник”.

Також щодо Гроссі зазначено, що він відданий Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Вибори генсека ООН

Процес висунення кандидатів офіційно стартував у листопаді 2025. Члени Ради Безпеки ООН разом із президентом Генасамблея ООН надіслали лист з запрошенням до висунення кандидатур.

Самі вибори нового генсека очікуються в 2026 році. Новий генсек ООН розпочне свою каденцію з 1 січня 2027 року.

