Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от США, однако имеет четкие красные линии в отношении территорий и суверенитета.

Об этом сказала заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совета Безопасности ООН.

Мирный план США: каковы красные линии Украины

Кристина Гайовишин подчеркнула, что Украина поддерживает предложения, направленные на прекращение войны, и остается открытой для сотрудничества с США, ЕС и партнерами по всему миру.

Несмотря на то, что стремление к миру является позицией Киева с начала войны, каждая ракета агрессоров свидетельствует, что Россия выбирает эскалацию, а не диалог.

– Наши красные линии четкие и нерушимые. Мы никогда не признаем – ни официально, ни каким-либо иным образом – временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины как российскую. Наша земля не продается. Украина не согласится ни на какие ограничения своего права на самооборону или численности и возможностей наших Вооруженных сил, – заявила она.

Кроме того, по словам заместителя постпредставителя, украинцы не будут терпеть никаких посягательств на суверенитет, включая суверенное право выбирать союзы, к которым они стремятся.

Она добавила, что любой настоящий мирный процесс предполагает соблюдение фундаментального принципа, согласно которому ничего не решается об Украине без Украины и о Европе без Европы.

– И позвольте мне быть такой же четкой: мы не будем вознаграждать стремление к геноциду, лежащее в основе российской агрессии, подрывая нашу идентичность, в частности наш язык, – отметила Гайовишин.

Также заместитель постпреда подчеркнула, что для мира необходимо усилить поддержку Украины, как финансовую, так и военную.

Это не будет эскалацией, а лишь заставит Москву к конструктивным переговорам.

– Кремлевский режим не остановится, если его не остановить непоколебимым и согласованным давлением. Если мы не остановим Россию сейчас, ее агрессия не ограничится Украиной, – предупредила Кристина Гайовишин.

Она добавила, что Кремль продолжит экспортировать войну, репрессии и оккупацию, а также будет осуществлять еще больше пыток, зверств, бесчеловечного обращения с гражданскими и военнопленными, будет распространять сексуальное насилие, похищение детей, уничтожение культурного наследия и разрушение окружающей среды.

– История будет безжалостным судьей, если Россия в конце концов получит вознаграждение за свою агрессивную войну, а не будет привлечена к ответственности, – подытожила она.

В завершение выступления заместитель постпреда призвала Совбез ООН принять резолюцию с требованием полного, безоговорочного и немедленного прекращения огня.

По ее словам, это является необходимым условием для начала конструктивных переговоров и создания пространства для дипломатии.

Проект мирного плана: что предлагает США

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа якобы проводит тайные консультации с представителями РФ по разработке плана завершения войны.

Медиа отмечают, что в нем 28 положений, в частности:

Украина должна беспрепятственно отдать россиянам весь восток Донбасса, включая территории, которые она контролирует в настоящее время;

вооруженные силы должны быть сокращены;

иностранные войска не могут быть размещены в Украине, западное дальнобойное оружие больше не будет поставляться;

Украина должна отказаться от ключевых видов вооружения и сократить просьбы о военной помощи от США.

Официальные представители из Киева, которые видели план, сообщили, что он соответствует максималистским требованиям Кремля, поэтому без существенных изменений он не будет реализован для Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио, тем временем, сделал заявление, что для достижения длительного мира в Украине обеим сторонам войны якобы придется пойти на сложные компромиссы.

В свою очередь главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Евросоюз приветствует усилия по прекращению войны в Украине, однако любой такой план должен привлекать Украину и Европу.

