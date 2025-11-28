Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан незабаром зустрінеться в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, він планує обговорити війну в Україні.

Орбан про зустріч з Путіним у Москві

Як пише Reuters, першочергово Віктор Орбан планує обговорити з Путіним постачання нафти та газу до Угорщини, а також мирні зусилля для завершення війни в Україні.

– Я їду (до Москви), щоб забезпечити надійне енергопостачання Угорщини на зиму і наступний рік, – розповів Орбан у відеоінтерв’ю на своїй сторінці в Facebook.

На запитання, чи там під час зустрічі обговорювати питання щодо врегулювання війни Росії проти України, Орбан відповів, що навряд вдасться цього уникнути.

Орбан підтримує тісні відносини з Москвою, а Угорщина, як і раніше, багато в чому залежить від російських енергоносіїв, всупереч зусиллям Європейського Союзу.

Нещодавно Угорщина підписала пакт про співпрацю в галузі ядерної енергетики з США.

Угода передбачає, що Угорщина закуповуватиме американське ядерне паливо і технології для зберігання відпрацьованого палива на побудованій Росією атомній електростанції Пакш, розташованій за 100 км від Будапешта.

На відміну від більшості лідерів НАТО і Євросоюзу, Орбан зберіг теплі відносини з Росією. Угорщина імпортувала з Росії цього року 8,5 млн тонн сирої нафти та понад 7 млрд куб. м природного газу.

