Орбан зустрінеться з Путіним у Москві: що планує обговорити прем’єр Угорщини
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що відвідає Москву для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним.
- Хоча головною метою є постачання газу, Орбан зазначив, що вони "навряд чи зможуть уникнути" обговорення війни в Україні.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан незабаром зустрінеться в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, він планує обговорити війну в Україні.
Орбан про зустріч з Путіним у Москві
Як пише Reuters, першочергово Віктор Орбан планує обговорити з Путіним постачання нафти та газу до Угорщини, а також мирні зусилля для завершення війни в Україні.
– Я їду (до Москви), щоб забезпечити надійне енергопостачання Угорщини на зиму і наступний рік, – розповів Орбан у відеоінтерв’ю на своїй сторінці в Facebook.
На запитання, чи там під час зустрічі обговорювати питання щодо врегулювання війни Росії проти України, Орбан відповів, що навряд вдасться цього уникнути.
Орбан підтримує тісні відносини з Москвою, а Угорщина, як і раніше, багато в чому залежить від російських енергоносіїв, всупереч зусиллям Європейського Союзу.
Нещодавно Угорщина підписала пакт про співпрацю в галузі ядерної енергетики з США.
Угода передбачає, що Угорщина закуповуватиме американське ядерне паливо і технології для зберігання відпрацьованого палива на побудованій Росією атомній електростанції Пакш, розташованій за 100 км від Будапешта.
На відміну від більшості лідерів НАТО і Євросоюзу, Орбан зберіг теплі відносини з Росією. Угорщина імпортувала з Росії цього року 8,5 млн тонн сирої нафти та понад 7 млрд куб. м природного газу.