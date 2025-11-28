Китай поддерживает переговоры и любые другие инициативы, направленные на установление мира в Украине, и взаимодействует со всеми сторонами, в частности с Украиной и Россией, чтобы способствовать скорейшему завершению войны.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова в интервью Sky News о том, что Москва обсуждает с Пекином вопрос прекращения войны в Украине.

МИД Китая о завершении войны в Украине

– Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к урегулированию украинского кризиса (так в КНР называют войну России против Украины, – Ред.), – заявила Мао.

Она добавила, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие миру.

Спикер МИД КНР также заверила, что Китай постоянно взаимодействует со всеми сторонами для прекращения войны.

Мао заявила, что с самого начала войны Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, всегда взаимодействовал со всеми сторонами, включая Украину и Россию, и играл конструктивную роль в поиске политического решения конфликта.

Пекин декларирует нейтралитет в войне России против Украины и избегает определения сторон конфликта как агрессора и жертвы.

На втором году войны китайские власти пытались выступить посредником между Киевом и Москвой, в частности направив своего спецпредставителя Ли Хуэя с несколькими посредническими миссиями в Украину, европейские столицы, Россию и другие страны.

Источник : Укринформ

