Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил войну в Украине и вопросы внешнеэкономических отношений. Также политики договорились об обмене государственными визитами.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп обсудил с Си войну в Украине

– Я только что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы обсудили много тем, включая Украину/Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты и т.д. Мы заключили хорошее и очень важное соглашение для наших замечательных фермеров – и ситуация будет только улучшаться, – заявил он.

По словам Трампа, отношения США и Китая “чрезвычайно прочные”.

Он назвал этот разговор продолжением их “чрезвычайно успешной” встречи в Южной Корее три недели назад. Трамп добавил, что с тех пор Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса в соблюдении наших соглашений.

Трамп отметил, что Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты “позже в этом году”, а он поедет в Китай в апреле 2026 года.

– Президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился, и я ответил взаимностью, пригласив его в качестве гостя на государственный визит в США позже в этом году. Мы согласились, что важно часто общаться, и я с нетерпением жду этого, – написал Трамп.

МИД Китая также сообщил о разговоре Трампа и Си. Отмечалось, что они обсуждали войну в Украине. В заявлении ведомства говорилось, что Си Цзиньпин “подчеркнул поддержку Китаем всех усилий, способствующих миру”.

Кроме того, он выразил надежду, что стороны “сократят свои разногласия, достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения как можно скорее”.

