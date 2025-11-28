Китай підтримує переговори та будь-які інші ініціативи, спрямовані на встановлення миру в Україні, і взаємодіє з усіма сторонами, зокрема з Україною та Росією, щоб сприяти якнайшвидшому завершенню війни.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяву заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова в інтерв’ю Sky News про те, що Москва обговорює з Пекіном питання припинення війни в Україні.

МЗС Китаю про завершення війни в Україні

– Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до врегулювання української кризи (так у КНР називають війну Росії проти України, – Ред.), – заявила Мао.

Вона додала, що Пекін підтримує всі зусилля, що сприяють миру.

Речниця МЗС КНР також запевнила, що Китай постійно взаємодіє з усіма сторонами задля припинення війни.

Мао заявила, що від самого початку війни Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН та відповідальна велика країна, завжди взаємодіяв з усіма сторонами, включаючи Україну та Росію, і відігравав конструктивну роль для пошуку політичного вирішення конфлікту.

Пекін декларує нейтралітет у війні Росії проти України та уникає визначення сторін конфлікту як агресора і жертви.

На другому році війни китайська влада намагалася виступити посередником між Києвом та Москвою, зокрема направивши свого спецпредставника Лі Хуея з кількома посередницькими місіями до України, європейських столиць, Росії та інших країн.

Джерело : Укрінформ

