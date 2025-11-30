Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Исааку Герцогу с просьбой о помиловании по делу, касающемуся обвинений в коррупции.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Почему Нетаньяху просит о помиловании

Нетаньяху пояснил, что судебный процесс по его делу длится уже почти шесть лет и, по прогнозам, может затянуться еще на несколько лет.

Премьер подчеркнул, что стремится доказать свою невиновность, однако национальные интересы Израиля в сфере безопасности и дипломатии требуют другого подхода.

— Дело рассматривается уже почти шесть лет, и ожидается, что оно продлится еще много лет. Я хочу доказать свою невиновность, но реалии безопасности и дипломатии требуют другого, — заявил Нетаньяху.

Премьер также сослался на письмо бывшего президента США Дональда Трампа, в котором Трамп призвал к немедленному завершению судебного разбирательства.

По словам Нетаньяху, это позволит Израилю и США совместно более эффективно продвигать свои стратегические интересы.

— Президент Трамп призвал прекратить судебное разбирательство, чтобы мы могли вместе более энергично отстаивать жизненно важные интересы, общие для Израиля и США, — отметил премьер.

Напомним, что политика обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Его подозревают в том, что во время работы министром связи он способствовал интересам крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля Безек, акционером которой был медиамагнат Шауль Элович, и вмешивался в работу новостного портала Walla, чтобы повлиять на освещение событий.

Кроме того, Нетаньяху и членов его семьи — жену и сына — подозревают в получении дорогих подарков на сумму около €174 тыс. в период с 2007 по 2016 годы, включая ювелирные изделия, сигары, шампанское и авиабилеты.

Премьер-министр Израиля отвергает все обвинения.

