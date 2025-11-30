Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до президента Ісаака Герцога з проханням про помилування у справі, що стосується обвинувачень у корупції.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Чому Нетаньягу просить про помилування

Нетаньягу пояснив, що судовий процес у його справі триває вже майже шість років і, за прогнозами, може затягнутися ще на кілька років.

Прем’єр наголосив, що прагне довести свою невинуватість, проте національні інтереси Ізраїлю у сфері безпеки та дипломатії вимагають іншого підходу.

— У справі триває процес уже майже шість років, і очікується, що він продовжиться ще багато років. Я хочу довести свою невинуватість, але реалії безпеки та дипломатії вимагають іншого, — заявив Нетаньягу.

Прем’єр також послався на лист колишнього президента США Дональда Трампа, у якому Трамп закликав до негайного завершення судового розгляду.

За словами Нетаньягу, це дозволить Ізраїлю та США спільно ефективніше просувати свої стратегічні інтереси.

— Президент Трамп закликав припинити судовий розгляд, щоб ми могли разом енергійніше відстоювати життєво важливі інтереси, спільні для Ізраїлю та США, — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, що політика звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Його підозрюють у тому, що під час роботи міністром зв’язку він сприяв інтересам найбільшої телекомунікаційної компанії Ізраїлю Безек, акціонером якої був медіамагнат Шауль Елович, та втручався у роботу новинного порталу Walla, щоб вплинути на висвітлення подій.

Крім того, Нетаньягу та членів його родини — дружину та сина — підозрюють у прийомі дорогих подарунків на суму близько €174 тис. у період з 2007 по 2016 роки, включно з ювелірними виробами, сигарами, шампанським та авіаквитками.

Прем’єр-міністр Ізраїлю відкидає всі обвинувачення.

