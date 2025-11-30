Нетаньягу попросив президента Ізраїлю про помилування у справі про корупцію
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до президента Ісаака Герцога з проханням про помилування у справі, що стосується обвинувачень у корупції.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Чому Нетаньягу просить про помилування
Нетаньягу пояснив, що судовий процес у його справі триває вже майже шість років і, за прогнозами, може затягнутися ще на кілька років.
Прем’єр наголосив, що прагне довести свою невинуватість, проте національні інтереси Ізраїлю у сфері безпеки та дипломатії вимагають іншого підходу.
— У справі триває процес уже майже шість років, і очікується, що він продовжиться ще багато років. Я хочу довести свою невинуватість, але реалії безпеки та дипломатії вимагають іншого, — заявив Нетаньягу.
Прем’єр також послався на лист колишнього президента США Дональда Трампа, у якому Трамп закликав до негайного завершення судового розгляду.
За словами Нетаньягу, це дозволить Ізраїлю та США спільно ефективніше просувати свої стратегічні інтереси.
— Президент Трамп закликав припинити судовий розгляд, щоб ми могли разом енергійніше відстоювати життєво важливі інтереси, спільні для Ізраїлю та США, — зазначив прем’єр.
Нагадаємо, що політика звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Його підозрюють у тому, що під час роботи міністром зв’язку він сприяв інтересам найбільшої телекомунікаційної компанії Ізраїлю Безек, акціонером якої був медіамагнат Шауль Елович, та втручався у роботу новинного порталу Walla, щоб вплинути на висвітлення подій.
Крім того, Нетаньягу та членів його родини — дружину та сина — підозрюють у прийомі дорогих подарунків на суму близько €174 тис. у період з 2007 по 2016 роки, включно з ювелірними виробами, сигарами, шампанським та авіаквитками.
Прем’єр-міністр Ізраїлю відкидає всі обвинувачення.