Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil Corp. (IOC) и Bharat Petroleum Corp. закупили российскую нефть со скидками. Нефть в январе будут поставлять торговые организации, на которые не распространяются санкции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индийские НПЗ возобновили закупки российской нефти

По данным источников, индийские компании закупили определенное количество тонн нефти со скидкой примерно $5 за баррель. Для сравнения, месяц назад скидка была меньше — $3 за баррель.

В то же время общий объем закупок Индии вряд ли превысит треть от объема этого года — то есть не более 600 тыс. баррелей в день.

Учитывая скидки и стоимость фрахта нефти, Россия должна зарабатывать в среднем около $40-45 за баррель, причем оплата осуществляется в дирхамах ОАЭ и американских долларах.

Крупнейший нефтепереработчик Индии IOC в течение нескольких недель покупал российскую нефть, на которую не распространяются санкции, и ожидает несколько партий в декабре. BPCL не принимала российские грузы в течение этого времени.

Эти закупки подтверждают осторожный возврат Индии к закупкам российской нефти, хотя в целом спотовые закупки остаются ограниченными из-за международных санкций. Администрация американского президента Дональда Трампа неоднократно критиковала Индию за торговлю с Россией.

Напомним, что четыре крупнейших российских нефтедобывающих компании: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и Газпром нефть внесены в черный список США. А это привело к тому, что банки, работающие с индийскими нефтеперерабатывающими заводами, усилили контроль за любыми торговыми операциями.

Некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы, такие как Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и HPCL-Mittal Energy Ltd., по-прежнему полностью отказались от российской нефти.

Частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в конце ноября заявил, что прекратит переработку российской нефти на своем гигантском заводе в Джамнагаре.

