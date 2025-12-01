Державні нафтопереробні компанії Індії Indian Oil Corp. (IOC) та Bharat Petroleum Corp. закупили російську нафту зі знижками. Нафту у січні постачатимуть торгові організації, на які не поширюються санкції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти

За даними джерел, індійські компанії закупили певну кількість тонн нафти зі знижкою приблизно $5 за барель. Для порівняння, місяць тому знижка була меншою — $3 за барель.

Водночас загальний обсяг закупівель Індії навряд чи перевищить третину від цьогорічного обсягу – тобто не більше 600 тис. барелів на день.

З огляду на знижки та вартість фрахту нафти, Росія повинна заробляти в середньому близько $40-45 за барель, причому оплата здійснюється в дирхамах ОАЕ та американських доларах.

Найбільший нафтопереробник Індії IOC, протягом декількох тижнів купував російську нафту, на яку не поширюються санкції, і очікує кілька партій у грудні. BPCL не приймала російські вантажі протягом цього часу.

Ці закупівлі підтверджують обережне повернення Індії до закупівель російської нафти, хоча загалом спотові закупівлі залишаються обмеженими через міжнародні санкції. Адміністрація американського президента Дональда Трампа неодноразово критикувала Індію за торгівлю з Росією.

Нагадаємо, що чотири найбільші російські нафтовиробники: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз і Газпром нефть внесені до чорного списку США. А це призвело до того, що банки, які працюють з індійськими нафтопереробними заводами, посилили контроль за будь-якими торговими операціями.

Деякі індійські нафтопереробні заводи, такі як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd., як і раніше, повністю відмовилися від російської нафти.

Приватний нафтопереробний завод Reliance Industries наприкінці листопада заявив, що припинить перероблення російської нафти на своєму гігантському заводі в Джамнагарі.

Джерело : Bloomberg

