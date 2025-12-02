Россия распространяет фейк о возможном участии французских ЧВК в войне — ЦПД
- СВР РФ опубликовала заявление о якобы участии иностранных ЧВК в войне в Украине.
- Пропагандисты ссылаются на французский правительственный декрет и якобы боевые задачи.
- Цель заявления – переложить ответственность за продолжение войны на европейские страны.
Служба внешней разведки России опубликовала очередной пропагандистский материал, на этот раз относительно планов Франции привлечь частные военные компании к “прямому участию” в войне против России.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Россия распространяет очередной фейк
По сообщению СВР РФ, правительственный декрет Франции вроде бы позволяет ЧВК участвовать в боевых действиях на стороне Украины.
Пропагандисты утверждают, что французские ЧВК нужны Украине для работы в мобильных группах ПВО и обслуживания вооружения, предоставленного Францией.
– Цель таких заявлений очевидна: Кремль пытается переложить ответственность за продолжение войны на европейские страны, создавая впечатление, что именно они подталкивают Украину к борьбе, – отметили в ЦПД.
Подобные фейки СВР распространяла неоднократно. В действительности единственной причиной затяжной войны является российская агрессия и отказ Кремля прекратить боевые действия.
Кроме того, СВР РФ стремится формировать нарратив, что Россия воюет не с Украиной, а со всем коллективным Западом.
Это дозволяет разъяснять внутренней аудитории длительность войны и утраты, создавая иллюзию, что РФ противостоит превосходящим силам.
Напомним, ранее ЦПД сообщал, что в 2025 году Москва в полтора раза увеличила расходы на программы Россотрудничества – государственной структуры, направленной на распространение кремлевской пропаганды через культурные центры всего мира.