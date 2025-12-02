Служба внешней разведки России опубликовала очередной пропагандистский материал, на этот раз относительно планов Франции привлечь частные военные компании к “прямому участию” в войне против России.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия распространяет очередной фейк

По сообщению СВР РФ, правительственный декрет Франции вроде бы позволяет ЧВК участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Сейчас смотрят

Пропагандисты утверждают, что французские ЧВК нужны Украине для работы в мобильных группах ПВО и обслуживания вооружения, предоставленного Францией.

– Цель таких заявлений очевидна: Кремль пытается переложить ответственность за продолжение войны на европейские страны, создавая впечатление, что именно они подталкивают Украину к борьбе, – отметили в ЦПД.

Подобные фейки СВР распространяла неоднократно. В действительности единственной причиной затяжной войны является российская агрессия и отказ Кремля прекратить боевые действия.

Кроме того, СВР РФ стремится формировать нарратив, что Россия воюет не с Украиной, а со всем коллективным Западом.

Это дозволяет разъяснять внутренней аудитории длительность войны и утраты, создавая иллюзию, что РФ противостоит превосходящим силам.

Напомним, ранее ЦПД сообщал, что в 2025 году Москва в полтора раза увеличила расходы на программы Россотрудничества – государственной структуры, направленной на распространение кремлевской пропаганды через культурные центры всего мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.