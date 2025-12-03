Глава МИД Канады Анита Ананд перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе заявила, что правительство Канады выделяет значительную сумму на закупку оружия в США, чтобы покрыть приоритетные потребности Вооруженных сил Украины.

Канада выделит значительную сумму на закупку оружия

Ранее Канада присоединилась к программе PURL, которая финансирует закупки вооружения в США, а сейчас намерена увеличить свой вклад.

– Я рада объявить, что Канада вместе с другими союзниками закупит пакет военных возможностей по программе PURL, которая является натовским механизмом военной поддержки Украины, – заявила Ананд.

Она сообщила, что Канада выделит в этот пакет $200 млн, что доведет общий вклад страны до суммы в $890 млн.

Сейчас смотрят

Также Канада продолжит поддерживать Украину другими способами, в частности предоставляет $35 млн через Комплексный пакет помощи, увеличив свой вклад до $180 млн.

– Этот фонд поможет в финансировании закупки топлива, покрытии медицинских закупок, связи и прочего, – пояснила Ананд.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

Источник : Украинская правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.