Очільниця МЗС Канади Аніта Ананд перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі заявила, що уряд Канади виділяє значну суму на закупівлю зброї у США, щоб покрити пріоритетні потреби Збройних сил України.

Канада виділить значну суму на закупівлю зброї

Раніше Канада долучилася до програми PURL, яка фінансує закупівлі озброєння у США, а зараз має намір збільшити свій внесок.

– Я рада оголосити, що Канада разом з іншими союзниками закупить пакет військових спроможностей за програмою PURL, яка є натовським механізмом військової підтримки України, – заявила Ананд.

Вона повідомила, що Канада виділить у цей пакет $200 млн, що доведе загальний внесок країни до $890 млн.

Також Канада продовжить підтримувати Україну іншими шляхами, зокрема надає $35 млн через Комплексний пакет допомоги, збільшивши свій внесок до $180 млн.

– Цей фонд допоможе у фінансуванні закупівлі палива, покриття медичних закупівель, зв’язку та іншого, – пояснила Ананд.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва.

Джерело : Українська правда

