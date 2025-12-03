В первую ночь зимы на участке российского нефтепровода Дружба, поставляющего нефть в некоторые страны Европы, произошел взрыв.

Взрыв на нефтепроводе Дружба

Об этом сообщил осведомленный собеседник Укринформа в Главном управлении разведки Минобороны.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Казинские Выселки на участке Таганрог — Липецк.

Сейчас смотрят

По данным источника, для поражения нефтепровода использована взрывчатка с дистанционным подрывом и дополнительные горючие смеси, повлекшие интенсивное возгорание.

Местные жители отметили мощный грохот и яркие вспышки в районе Казинских Выселок, о чем сразу сообщили в социальных сетях.

Это не первый инцидент на Дружбе в 2025 году.

22 августа беспилотные системы Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции в городе Унеча Брянской области РФ, а 13 августа дроны-камикадзе ГУР атаковали эту же станцию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.