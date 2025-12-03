У Росії підірвали ділянку нафтопроводу Дружба: сильне займання
У першу ніч зими на ділянці російського нафтопроводу Дружба, який постачає нафту до деяких країн Європи, стався вибух.
Вибух на нафтопроводі Дружба
Про це повідомив обізнаний співрозмовник Укрінформу у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Інцидент трапився неподалік населеного пункту Казинські Висілки на ділянці Таганрог — Липецьк.
За даними джерела, для ураження нафтопроводу використано вибухівку з дистанційним підривом та додаткові горючі суміші, що спричинили інтенсивне займання.
Місцеві мешканці відзначили потужний гуркіт і яскраві спалахи в районі Казинських Висілок, про що одразу повідомили у соціальних мережах.
Нагадаємо, що це не перший інцидент на Дружбі у 2025 році.
22 серпня безпілотні системи України завдали удару по нафтоперекачувальній станції у місті Унеча Брянської області РФ, а 13 серпня дрони-камікадзе ГУР атакували цю ж станцію.