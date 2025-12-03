У першу ніч зими на ділянці російського нафтопроводу Дружба, який постачає нафту до деяких країн Європи, стався вибух.

Вибух на нафтопроводі Дружба

Про це повідомив обізнаний співрозмовник Укрінформу у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Інцидент трапився неподалік населеного пункту Казинські Висілки на ділянці Таганрог — Липецьк.

Зараз дивляться

За даними джерела, для ураження нафтопроводу використано вибухівку з дистанційним підривом та додаткові горючі суміші, що спричинили інтенсивне займання.

Місцеві мешканці відзначили потужний гуркіт і яскраві спалахи в районі Казинських Висілок, про що одразу повідомили у соціальних мережах.

Нагадаємо, що це не перший інцидент на Дружбі у 2025 році.

22 серпня безпілотні системи України завдали удару по нафтоперекачувальній станції у місті Унеча Брянської області РФ, а 13 серпня дрони-камікадзе ГУР атакували цю ж станцію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.