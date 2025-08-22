Українські дрони повторно атакували нафтопровід Дружба в Унечі

Українські дрони повторно атакували нафтоперекачувальну станцію Унеча у Брянській області РФ, що є частиною системи нафтопроводу Дружба.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) у Telegram.

Атака на нафтоперекачувальну станцію Унеча 22 серпня: що відомо

За словами Бровді, перекачувальну станцію обстріляли дрони 14 полку Сил безпілотних систем.

— Даєш ремонт за 48 годин, – написав він у своєму повідомленні, також оприлюднивши відео пожежі після дронової атаки.

Зазначимо, що це вже друга атака на цей стратегічно важливий об’єкт протягом серпня.

Попередня атака на нафтоперекачувальну станцію Унеча відбулася вночі 13 серпня.

Тоді дрони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію у селі Високе Унечського району, що також спричинило пожежу на підприємстві.

Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі ключового вузла магістрального нафтопроводу Дружба, який транспортує російську нафту до країн Європи.

