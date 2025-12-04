Великобритания и Норвегия заключили масштабное соглашение об оборонном сотрудничестве, целью которого является защита подводной инфраструктуры и совместная деятельность флотов в северной части Атлантического океана.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии.

Великобритания и Норвегия заключили соглашение о флоте

Подписание соглашения, которое называют “историческим” и первым такого типа, состоялось во время совместного визита премьеров Кира Стармера и Йонаса Гара Стере на британскую авиабазу, где дежурят также норвежские военнослужащие.

Сейчас смотрят

Документ предусматривает совместное патрулирование Атлантики не менее 13 судами и автономными системами обоих государств.

Основная задача – наблюдение за российскими субмаринами и охрана критически важной инфраструктуры.

Суда флотов будут патрулировать стратегический район между Гренландией, Исландией и Британией. Корабли обоих государств будут действовать как единая команда с общими пунктами обслуживания, технологиями и полностью взаимосовместимыми силами.

– Новое соглашение Lunna House, названое в честь шотландской штаб-квартиры норвежского сопротивления во время Второй мировой, предусматривает запуск деятельности сменного флота на базе британских фрегатов Type-26. Это решение принято на фоне роста количества российских судов на 30% за последние два года, угрожающих водам Британии, — говорится в заявлении.

В миссии примут участие восемь британских и по меньшей мере пять норвежских судов.

– Это соглашение демонстрирует готовность Британии больше вкладываться в европейскую безопасность. Вместе с соглашениями с Германией и Францией она показывает, что правительство возобновляет близкие альянсы, необходимые для безопасности во все более опасном мире, — отмечают в коммюнике.

Документ также предусматривает:

присоединение Британии к норвежской программе по разработке кораблей-носителей беспилотных морских дронов;

обучение британских военных в Норвегии для действий в суровых зимних условиях и проведение совместных “военных игр”;

вооружение британского флота норвежскими корабельными ракетами;

углубление сотрудничества в производстве торпед Sting Ray;

лидерство обеих стран в применении автономных систем НАТО на Далеком Севере.

Напомним, что в ноябре у британских берегов был замечен российский шпионский корабль Янтарь, после чего Лондон предупредил о готовности к ответу на потенциальную угрозу. В Москве отреагировали резко.

Норвегия с ее нефтяными и газовыми ресурсами с 2022 года играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы, большинство добычи происходит в море. За последние месяцы над норвежским месторождением был замечен по меньшей мере один неизвестный беспилотник.

Ранее Великобритания и Норвегия принимали участие в многосторонних программах наблюдения за критической инфраструктурой региона, в частности в миссии НАТО Baltic Sentry, созданной после “якорных диверсий” в Финском заливе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.