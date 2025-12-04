Британія та Норвегія уклали масштабну угоду про оборонну співпрацю, метою якої є захист підводної інфраструктури та спільна діяльність флотів у північній частині Атлантичного океану.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії.

Підписання угоди, яку називають “історичною” та першою такого типу, відбулося під час спільного візиту прем’єрів Кіра Стармера та Йонаса Гара Стьоре на британську авіабазу, де чергують також норвезькі військовослужбовці.

Документ передбачає спільне патрулювання Атлантики щонайменш 13 суднами та автономними системами обох держав.

Основне завдання – спостереження за російськими субмаринами та охорона критично важливої інфраструктури.

Судна флотів патрулюватимуть стратегічний район між Гренландією, Ісландією та Британією. Кораблі обох держав діятимуть як єдина команда із спільними пунктами обслуговування, технологіями та повністю взаємосумісними силами.

– Нова угода Lunna House, названа на честь шотландської штаб-квартири норвезького спротиву під час Другої світової, передбачає запуск діяльності змінного флоту на базі британських фрегатів Type-26. Це рішення ухвалене на тлі зростання кількості російських суден на 30% за останні два роки, що загрожують водам Британії, – йдеться у заяві.

У місії братимуть участь вісім британських і щонайменш п’ять норвезьких суден.

– Ця угода демонструє готовність Британії більше вкладатися у європейську безпеку. Разом із угодами з Німеччиною та Францією вона показує, що уряд відновлює близькі альянси, необхідні для безпеки у все більш небезпечному світі, – зазначають у комюніке.

Документ також передбачає:

приєднання Британії до норвезької програми з розробки кораблів-носіїв безпілотних морських дронів;

навчання британських військових у Норвегії для дій у суворих зимових умовах та проведення спільних “воєнних ігор”;

озброєння британського флоту норвезькими корабельними ракетами;

поглиблення співпраці у виробництві торпед Sting Ray;

лідерство обох країн у застосуванні автономних систем НАТО на Далекій Півночі.

Нагадаємо, що у листопаді біля британських берегів помітили російський шпигунський корабель Янтарь, після чого Лондон попередив про готовність до відповіді на потенційну загрозу. У Москві відреагували різко.

Норвегія, з її нафтовими та газовими ресурсами, від 2022 року грає ключову роль в енергетичній безпеці Європи, більшість видобутку відбувається у морі. За останні місяці над норвезьким родовищем помітили щонайменш один невідомий безпілотник.

Раніше Британія та Норвегія брали участь у багатосторонніх програмах нагляду за критичною інфраструктурою регіону, зокрема у місії НАТО Baltic Sentry, що була створена після “якірних диверсій” у Фінській затоці.

