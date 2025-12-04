Понад половина європейців оцінюють як високий ризик відкритої війни Росії з Європою.

Про це свідчать результати опитування, яке провели у дев’яти країнах для паризької платформи Le Grand Continent.

Ризик війни Європи з РФ: результати опитування

Як зазначають у Guardian, опитування провели у Хорватії, Польщі, Франції, Німеччині, Італії, Бельгії, Іспанії, Португалії та Нідерландах.

Виявилось, що відносна більшість (51%) жителів вважають ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки високим, а ще 18% – оцінюють його як дуже високий.

За словами професора політології та засновника агентства опитувань Cluster17 Жан-Ів Дормагена, цей результат був би немислимим ще кілька років тому.

На його думку, це свідчить про зміну європейської думки в бік нового геополітичного режиму, в якому можливість прямого конфлікту на континенті почала визнаватися широко.

Журналісти зауважують, що думки опитаних дещо різняться і прямо залежать від близькості їхньої країни до Росії.

Так, у Польщі 77% респондентів оцінюють ризик війни як високий, тоді як у Франції це вже 54%, у Німеччині – 39%, а у Португалії та Італії – 34%.

Також результати опитування показують, що довіра до національних військових можливостей усюди низька. В усіх опитаних країнах реципієнти заявили, що вважають свою країну не дуже або навіть зовсім нездатною захистити себе від російської агресії.

У Франції респонденти були впевненими найбільше, проте їхня думка все одно залишилась у меншості – це 44%.

У той же час у Польщі не впевнені в своїй здатності захиститися від РФ 58%.

За словами Дормагена, Європа вступила в епоху небезпеки та постійного відчуття національної слабкості.

Так, згідно з опитуванням, вразливими почувається більшість респондентів і лише 12% заявили, що не відчувають особливої загрози з боку низки джерел нестабільності – від продовольчих та технологічних, до військових та енергетичних.

Попри те, що між країнами були значні відмінності, найчастіше згадувалась загроза у сфері технологічної та цифрової безпеки (28%), і лише після цього – військова небезпека (25%).

Також опитування показало значний попит на допомогу ЄС – 69% людей заявили, що Європа має відігравати захисну роль.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий почати війну з Європою.

Як відомо, в цей день у Кремлі відбулася зустріч Володимира Путіна із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вона тривала майже п’ять годин.

На переговорах компромісу щодо завершення війни в Україні досягти не вдалося.

