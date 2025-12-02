У Кремлі заявили, що компромісу зі США щодо мирного плану немає, зустріч із Трампом не готується
- Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером у Кремлі завершилася.
- Компромісів не досягнуто, тому зустріч президентів США і РФ не планується.
Зустріч Володимира Путіна з спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером завершено. Вона тривала майже п’ять годин.
На переговорах компромісу щодо територіальних питань досягти не вдалося, тому зустріч президентів Сполучених Штатів і РФ наразі не планується, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.
Зустріч у Кремлі завершилася
– Про мирну пропозицію США щодо України – з чимось готові погодитися. Щось викликало критику. Але відбулася корисна дискусія, – додав він.
Ушаков також повідомив, що розмова Путіна і Віткоффа була “корисною, конструктивною і змістовною”.
– Обговорювали не конкретні формулювання і рішення, а суть. Сторони бачать величезні перспективи для взаємодії, – зазначив він.
За підсумками переговорів сторони розглянули “кілька варіантів плану щодо врегулювання в Україні”.
Путін передав привіт Дональду Трампу через Віткоффа та низку політичних сигналів.
Москва також отримала ще чотири документи на додаток до початкового 28-пунктного плану Трампа щодо врегулювання в Україні.
Росія і США домовилися не розголошувати зміст переговорів Путіна і Віткоффа в Кремлі.
Нагадаємо, 2 грудня президент РФ Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа.
У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.