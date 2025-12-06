Расследование Международного уголовного суда, касающееся полномасштабного российского вторжения в Украину, не прекратится даже при условии достижения мирного соглашения.

Остановит ли МУС расследование из-за мирного соглашения

Как заявила заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан в интервью Associated Press, расследование вторжения РФ не будет прекращено, однако оно может быть отложено Советом Безопасности ООН.

— Если расследование будет продолжено, мы будем придерживаться нашей собственной нормативно-правовой базы, — заявила заместитель прокурора МУС.

Она считает, что усилия по привлечению виновных к ответственности должны происходить параллельно с мирными переговорами.

Как объяснила Нажат Шамим Хан, должна быть возможность привлечения к ответственности для обеспечения длительного, надежного и устойчивого мира в Украине.

В то же время заместитель прокурора МУС предположила, что Совет Безопасности ООН может попросить суд отложить рассмотрение дела, если сочтет, что есть возможность заключить мирное соглашение.

Однако Нажат Шамим Хан уверяет, что это будет лишь временная остановка.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной РФ по делам детей Марии Львовой-Беловой.

По данным МУС, их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинского населения, в частности детей, с оккупированных территорий в Россию. Однако Кремль заявлял, что не признает юрисдикцию МУС и считает выданный ордер недействительным.

