Розслідування Міжнародного кримінального суду, яке стосується повномасштабного російського вторгнення в Україну, не припиниться навіть за умови досягнення мирної угоди.

Чи зупинить МКС розслідування через мирну угоду

Як заявила заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан в інтерв’ю Associated Press, розслідування щодо вторгнення РФ не буде припинено, однак воно може бути відкладене Радою Безпеки ООН.

– Якщо розслідування буде продовжено, ми будемо дотримуватися нашої власної нормативно-правової бази, – заявила заступниця прокурора МКС.

Вона вважає, що зусилля з притягнення винних до відповідальності мають відбуватися паралельно з мирними переговорами.

Як пояснила Нажат Шамім Хан, повинна бути можливість притягнення до відповідальності для забезпечення тривалого, надійного та стійкого миру в Україні.

Водночас заступниця прокурора МКС припустила, що Рада Безпеки ООН може попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважатиме, що є можливість укласти мирну угоду.

Проте Нажат Шамім Хан запевняє, що це буде лише тимчасове зупинення.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової.

За даними МКС, їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українського населення, зокрема дітей, з окупованих територій до Росії. Проте Кремль заявляли, що не визнають юрисдикцію МКС і вважають виданий ордер недійсним.

