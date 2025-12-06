Конфликт между Пакистаном и Афганистаном перешел в очередную фазу обострения.

Обострение между Пакистаном и Афганистаном

Вечером пятницы, 5 декабря, на общей границе между двумя странами произошло новое столкновение – раздались выстрелы, хотя о раненых или погибших не сообщалось.

Об инциденте сообщает АР.

Столкновение произошло поздно вечером, когда пакистанские и афганские военные обменялись огнем вблизи границы.

Инцидент разрушил хрупкое перемирие, действовавшее около двух месяцев.

– Переговоры между Кабулом и Исламабадом, направленные на ослабление напряженности на границе и поддержку перемирия, сорвались в ноябре, но перемирие, достигнутое при посредничестве Катара в октябре, в основном действовало, – отмечает агентство.

Обострение произошло на следующий день после заявления Пакистана о готовности разрешить ООН переправлять гуманитарную помощь в Афганистан через пункты Чаман и Торкхам, остававшиеся закрытыми почти два месяца на фоне роста напряженности.

По словам Мохаммада Садика из пакистанской полиции, стрельба якобы началась с афганской стороны, и пакистанские военные ответили огнем у перехода Чамана – ключевого транзитного маршрута.

Зато Кабул через спикера правительства Талибана Забихуллу Муджахида переложил ответственность на Пакистан.

– К сожалению, сегодня вечером пакистанская сторона снова начала атаки на Афганистан в районе Спин Болдак города Кандагар, заставив силы Исламского Эмирата ответить, – заявил он.

Афганские пограничники добавили, что пакистанские военные бросили ручную гранату в районе Спин Болдак, на что афганские силы были вынуждены реагировать.

Спикер пограничной полиции Абидулла Фаруки подчеркнул, что Афганистан “остается приверженным соблюдению режима прекращения огня”.

Пакистанская сторона настаивает на противоположном: спикер премьер-министра Мошарраф Заиди заявил, что первыми открыли огонь именно афганские силы, назвав это “неспровоцированным обстрелом вдоль границы с Чаманом”.

По его словам, пакистанские военные находятся в полной боевой готовности и намерены обеспечивать безопасность граждан и территориальную целостность страны.

Что известно о конфликте между Пакистаном и Афганистаном

Напряженность в отношениях между двумя государствами возросла после октябрьских пограничных боев, которые привели к многочисленным потерям среди солдат, гражданских и боевиков.

– Насилие вспыхнуло после взрывов в Кабуле, столице Афганистана, 9 октября, в которых правительство Талибана обвинило Пакистан и пообещало отомстить, – напоминает АР.

Тогдашние бои стали одними из самых кровавых между странами за последние годы. Несмотря на посредничество Катара и временное перемирие, дальнейшие переговоры в Стамбуле не принесли результатов.

Пакистан обвиняет действующую афганскую власть в поддержке боевиков Техрик-э-Талибан Пакистан, хотя и считающийся отдельной организацией, имеет тесные связи с афганским Талибаном.

После возвращения талибов к власти многие пакистанские боевики нашли убежище на территории Афганистана, что стало одним из ключевых факторов нынешнего обострения между соседями.

