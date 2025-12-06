Конфлікт між Пакистаном та Афганістаном перейшов у чергову фазу загострення.

Загострення між Пакистаном та Афганістаном

Увечері п’ятниці, 5 грудня, на спільному кордоні між двома країнами сталося нове зіткнення – пролунали постріли, хоча про поранених чи загиблих не повідомлялося.

Про інцидент інформує АР.

Зіткнення відбулося пізно ввечері, коли пакистанські та афганські військові обмінялися вогнем поблизу кордону.

Інцидент зруйнував крихке перемир’я, що діяло близько двох місяців.

– Переговори між Кабулом та Ісламабадом, спрямовані на послаблення напруженості на кордоні та підтримку перемир’я, зірвалися в листопаді, але перемир’я, досягнуте за посередництва Катару в жовтні, здебільшого діяло, – зазначає агентство.

Загострення сталося наступного дня після заяви Пакистану про готовність дозволити ООН переправляти гуманітарну допомогу до Афганістану через пункти Чаман і Торкхам, які залишалися закритими майже два місяці на тлі зростання напруженості.

За словами Мохаммада Садіка з пакистанської поліції, стрілянина нібито почалася з афганської сторони, і пакистанські військові відповіли вогнем біля переходу Чаман – ключового транзитного маршруту.

Натомість Кабул через речника уряду Талібану Забіхуллу Муджахіда переклав відповідальність на Пакистан.

– На жаль, сьогодні ввечері пакистанська сторона знову розпочала атаки на Афганістан у районі Спін Болдак міста Кандагар, змусивши сили Ісламського Емірату відповісти, – заявив він.

Афганські прикордонники додали, що пакистанські військові нібито кинули ручну гранату в районі Спін Болдак, на що афганські сили були змушені реагувати.

Речник прикордонної поліції Абідулла Фарукі підкреслив, що Афганістан “залишається відданим дотриманню режиму припинення вогню”.

Пакистанська сторона наполягає на протилежному: речник прем’єр-міністра Мошарраф Заїді заявив, що першими відкрили вогонь саме афганські сили, назвавши це “неспровокованим обстрілом уздовж кордону з Чаманом”.

За його словами, пакистанські військові перебувають у повній бойовій готовності та мають намір забезпечувати безпеку громадян і територіальну цілісність країни.

Що відомо про конфлікт між Пакистаном та Афганістаном

Напруженість у відносинах між двома державами зросла після жовтневих прикордонних боїв, які призвели до численних втрат серед солдатів, цивільних та бойовиків.

– Насильство спалахнуло після вибухів у Кабулі, столиці Афганістану, 9 жовтня, у яких уряд Талібану звинуватив Пакистан і пообіцяв помститися, – нагадує АР.

Тодішні бої стали одними з найкривавіших між країнами за останні роки. Попри посередництво Катару та тимчасове перемир’я, подальші переговори в Стамбулі не дали результатів.

Пакистан звинувачує чинну афганську владу у підтримці бойовиків Техрік-е-Талібан Пакистан, які, хоч і вважаються окремою організацією, мають тісні зв’язки з афганським Талібаном.

Після повернення талібів до влади багато пакистанських бойовиків знайшли притулок на території Афганістану, що стало одним із ключових чинників нинішнього загострення між сусідами.

