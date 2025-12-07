Китай и Россия в начале декабря провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Китая, обнародованном в субботу, 6 декабря, по местному времени.

Совместные противоракетные учения России и Китая: что известно

В китайском оборонном ведомстве заявили, что маневры носят исключительно практический характер и не направлены против какой-либо третьей страны.

В документе также отмечается, что учения не связаны с актуальной международной или региональной ситуацией, а являются плановыми мероприятиями в рамках военного сотрудничества.

По сообщению агентства Reuters, перед этим, в ноябре, военные делегации обоих государств проводили консультации по противоракетной обороне и стратегической стабильности.

А летом — в августе — российские и китайские силы отрабатывали артиллерийские и противолодочные маневры в акватории Японского моря.

Военное взаимодействие между Китаем и РФ развивается в рамках соглашения о партнерстве без ограничений, которое Москва и Пекин подписали накануне полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Документ предусматривает углубление координации и проведение регулярных учений для повышения совместимости и оперативного взаимодействия армий.

