Китай и Россия провели третьи совместные противоракетные учения на территории РФ
Китай и Россия в начале декабря провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ.
Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Китая, обнародованном в субботу, 6 декабря, по местному времени.
Совместные противоракетные учения России и Китая: что известно
В китайском оборонном ведомстве заявили, что маневры носят исключительно практический характер и не направлены против какой-либо третьей страны.
В документе также отмечается, что учения не связаны с актуальной международной или региональной ситуацией, а являются плановыми мероприятиями в рамках военного сотрудничества.
По сообщению агентства Reuters, перед этим, в ноябре, военные делегации обоих государств проводили консультации по противоракетной обороне и стратегической стабильности.
А летом — в августе — российские и китайские силы отрабатывали артиллерийские и противолодочные маневры в акватории Японского моря.
Военное взаимодействие между Китаем и РФ развивается в рамках соглашения о партнерстве без ограничений, которое Москва и Пекин подписали накануне полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.
Документ предусматривает углубление координации и проведение регулярных учений для повышения совместимости и оперативного взаимодействия армий.