Китай та Росія на початку грудня провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ.

Про це йдеться у заяві Міністерства національної оборони Китаю, оприлюдненій у суботу 6 грудня за місцевим часом.

Спільні протиракетні навчання Росії та Китаю: що відомо

У китайському оборонному відомстві заявили, що маневри мають виключно практичний характер і не спрямовані проти жодної третьої країни.

У документі також наголошується, що навчання не пов’язані з актуальною міжнародною чи регіональною ситуацією, а є плановими заходами у межах військової співпраці.

За повідомленням агентства Reuters, перед цим, у листопаді, військові делегації обох держав проводили консультації щодо протиракетної оборони та стратегічної стабільності.

А влітку — у серпні — російські та китайські сили відпрацьовували артилерійські та протичовнові маневри в акваторії Японського моря.

Військова взаємодія між Китаєм та РФ розвивається в межах угоди про партнерство без обмежень, яку Москва та Пекін підписали напередодні повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році.

Документ передбачає поглиблення координації та проведення регулярних навчань для підвищення сумісності та оперативної взаємодії армій.

