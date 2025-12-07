Лети на Марс: Сикорский высмеял Маска за призывы “ликвидировать” ЕС
Глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал американскому миллиардеру и владельцу SpaceX Илону Маску полететь на Марс. Это произошло после того, как он призвал “ликвидировать” ЕС.
Об этом Сикорский написал в соцсети X.
Сикорский ответил Маску
В своем посте Маск спросил: Сколько времени осталось до исчезновения ЕС? Также он добавил подпись “ликвидировать ЕС”.
На это ответил Сикорский, который посоветовал Маску полететь на Марс, напомнив ему о римском салюте.
– Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия, – написал министр.
В отдельном посте Сикорский обратил внимание, что призыв Маска “ликвидировать” ЕС поддержал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
– Если кто-то еще сомневался, кому служит вся эта антиевропейская болтовня о суверенитете. Тем, кто хочет зарабатывать на распространении ненависти, и тем, кто хочет покорить Европу, – написал он.
Еще в отдельном посте Маск распространил пост с картинкой, на которой флаг ЕС был частично наложен на флаг Третьего Рейха. Он подписал его словом: Примерно.
Ранее социальную сеть X Илона Маска оштрафовали на €120 млн за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента.