Лети на Марс: Сікорський висміяв Маска за заклики “ліквідувати” ЄС
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський порадив американському мільярдеру та власнику SpaceX Ілону Маску порадив полетіти на Марс. Це сталося після того, як він закликав “ліквідувати” ЄС.
Про це Сікорський написав в соцмережі X.
Сікорський відповів Маску
У своєму дописі Маск запитав: Скільки часу залишилося до зникнення ЄС? Також він додав підпис “ліквідувати ЄС”.
На це відповів Сікорський, який порадив Маску полетіти на Марс, пригадавши йому римський салют.
– Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання, – написав міністр.
В окремому дописі Сікорський звернув увагу, що заклик Маска “ліквідувати” ЄС підтримав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв.
– Якщо хтось ще мав сумніви, кому служить вся ця антиєвропейська балаканина про суверенітет. Тим, хто хоче заробляти на поширенні ненависті, і тим, хто хоче підкорити Європу, – написав він.
Ще в окремому пості Маск поширив допис з картинкою, на якому прапор ЄС був частково накладений на стяг Третього Рейху. Він його підписав словом: Приблизно.
Раніше соціальну мережу X Ілона Маска оштрафовали на €120 млн за порушення закону Європейського Союзу про модерацію контенту.