Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський порадив американському мільярдеру та власнику SpaceX Ілону Маску порадив полетіти на Марс. Це сталося після того, як він закликав “ліквідувати” ЄС.

Про це Сікорський написав в соцмережі X.

Сікорський відповів Маску

У своєму дописі Маск запитав: Скільки часу залишилося до зникнення ЄС? Також він додав підпис “ліквідувати ЄС”.

Зараз дивляться

На це відповів Сікорський, який порадив Маску полетіти на Марс, пригадавши йому римський салют.

– Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання, – написав міністр.

В окремому дописі Сікорський звернув увагу, що заклик Маска “ліквідувати” ЄС підтримав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв.

– Якщо хтось ще мав сумніви, кому служить вся ця антиєвропейська балаканина про суверенітет. Тим, хто хоче заробляти на поширенні ненависті, і тим, хто хоче підкорити Європу, – написав він.

Ще в окремому пості Маск поширив допис з картинкою, на якому прапор ЄС був частково накладений на стяг Третього Рейху. Він його підписав словом: Приблизно.

Раніше соціальну мережу X Ілона Маска оштрафовали на €120 млн за порушення закону Європейського Союзу про модерацію контенту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.