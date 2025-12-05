Социальная сеть X Илона Маска была оштрафована на €120 млн за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ЕС оштрафовал соцсеть X

Европейская комиссия пришла к выводу, что платный синий значок X вводил пользователей в заблуждение, платформа препятствовала исследователям получить доступ к данным и не создала надлежащего хранилища рекламы.

Штраф наложен на основе принципа пропорциональности. Соцсеть имеет 60 дней, чтобы найти решение для устранения проблем, и 90 дней, чтобы внедрить изменения, иначе ей грозят дополнительные штрафы.

Несмотря на относительно небольшой размер штрафа, ситуация освещает углубление разногласий по поводу цифрового суверенитета и того, что составляет фундаментальные права, такие как свобода слова и частная жизнь в эпоху интернета.

– ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора, — написал вице-президент США Джей Ди Венс в посте на X перед объявлением о штрафе.

Расследование началось в декабре 2023 года, но приобрело большее политическое значение, когда Маск поддержал кампанию Трампа и был близким советником президента в качестве главы так называемого Департамента эффективности правительства в течение нескольких месяцев в начале его текущего срока.

– Это не имеет ничего общего с цензурой, это вопрос прозрачности. Это заняло время, потому что наши команды хотели убедиться, что у нас есть прочная правовая основа, — сказала глава цифрового ведомства ЕС Хенна Вирккунен на брифинге для журналистов, добавив, что этот прецедент поможет ускорить будущие расследования.

Штраф будет наложен на Маска и xAI, его лабораторию искусственного интеллекта, которая конкурирует с OpenAI, которая приобрела платформу X в начале этого года.

ЕС также проводит расследование в отношении нескольких других крупных американских технологических компаний, в частности Apple Inc., Google (Alphabet Inc.) и Meta Platforms Inc. в соответствии с Законом о цифровых рынках, целью которых является предотвращение злоупотребления компаниями своим доминирующим положением.

