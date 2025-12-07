В ночь на 7 декабря в Саратове и Энгельсе, что на территории РФ, раздавались сирены воздушной тревоги, а местные жители слышали звуки взрывов.

Российское Министерство обороны сообщало об атаке неизвестных беспилотников.

Взрывы в Саратове и Энгельсе

Воздушную тревогу в Саратове объявили около часа ночи из-за неизвестных дронов в небе. Местный аэропорт не принимал и не отправлял рейсы из-за объявленного плана “Ковер”.

Местные жители в пабликах жаловались на громкие взрывы, от которых “дрожали стены” в центральной и северной части города. Всего насчитали около пяти взрывов.

Как сообщил Telegram-канал Exilenova+, в Энегельсе в Саратовской области местные жители сообщали, что горит нефтебаза.

Саратов и Энгельс на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 379-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

